June Mar Fajardo, Pinoy 5 umakyat sa FIBA ranking

UMANGAT ang Gilas Pilipinas sa world rankings ng FIBA (International Basketball Federation) pagkatapos ng kampanya sa 19th World Cup 2023 sa Manila.

Dagdag motibasyon ito sa Nationals na naghahanda para sa Hangzhou 19th Asian Games bago matapos ang buwan.

Mula sa dating No. 40, nasa 38th place na ang Nationals.

Nakaisang panalo lang sa limang laro ang Filipinos sa torneo na ini-host ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, pero sapat para lumundag. Biktima ng Gilas ang Asian powerhouse China 96-75.

Mula sa 32nd-place finish noong 2019 FWC sa China, tinapos ng Gilas ang world basketball showcase ngayong taon sa 24th place.

Si Jordan Clarkson ang nasa unahan ng kampanya ng Pinoy quintet sa FWC.

Sa Asiad na didribol sa Sept. 23-Oct. 8, ibinalik ni coach Tim Cone sina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Scottie Thompson at RR Pogoy. Idinagdag niya sina Calvin Abueva, Terrence Romeo, Mo Tautuaa, Jason Perkins, Stanley Pringle, Chris Newsome, Calvin Oftana at sina naturalized Justin Brownlee at Ange Kouame.

Balik sa FIBA rankings o sa world No. 1 ang USA kahit tumapos lang sa fourth at walang naiuwing medalya, silat sa 127-118 Canada sa bronze medal match.

No. 2 ang Spain (-1). No. 3 na ang world champion Germany (+8). Kumukumpleto ng top 10 ang Australia (-1) at FWC runner-up Serbia (+1), Canada (+9), Argentina (-3), Latvia (+22), France (-4) at Lithuania (-2).

(Vladi Eduarte)