Johna Dolorito, Lady Pirates tinibag ang Lady Red Spikers

Mga laro ngayon

(FilOil EcoOil Arena-San Juan)

11 am – CSJL vs UST

2 pm – JRU vs SSCR

5 pm – FEU vs MU

BINIGYANG enerhiya ni Johna Denise Dolorito ang Lyceum of the Philippines University upang itumba ang San Beda University, 25-6, 19-25, 26-24, 25-18 para sa mainit na simula sa 2nd Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Linggo ng hapon sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan.

Binaon niya 15 puntos na mula sa 11 attacks at 4 service aces upang muling pagningasin ang nanlamig na Lady Pirates sa second set tungo sa pagtala ng unang panalo at makisalo sa Arellano University sa liderato ng Pool A elims.

Mainit ang simula ng Intramuros-based squad sa 10-2 paglayo upang iwanan ang Lady Red Spikers tungo sa pagdaklot sa opener sa torneo na hatid ngShakey’s Pizza Asia Ventures Inc.

Inoorganisa ng Athletic Events and Sports Management Inc. o ACES, suportado ang 16-team women’s volleyfest ng Mikasa, Eurotel, Victory Liner, Summit Bottle Water, Peri-Peri Charcoal Chicken, R and B Milk Tea, Potato Corner, Rebel Sports, Converge ICT Solutions, Genius Sports, Philippine Sports Commission at Commission on Higher Education.

Pero nag-iba ang timplada ng Lady Pirates na nanlamig sa ikalawang set kung saan napilitang maghabol at sikwat ng mga balibolista ng Mendiola sa nasabing bahagi.

Sumingasin ang Lyce sa next two stanza sa paggiya ni Dolorito upang ‘di na papormahin ang karibal tungo sa tagumpay at pangalawang olats ng karibal

Sumaklo,o kay Dolorito sina Janeth Tulang na nagtala rin ng 15 points at Joan Doguna na may 10 iniskor at nilagaysa kulelat ang SBU sa Pool B.

Niladlad naman ng bagong bihis na University of the East (1-0) ang bagong puwersa nang walisin ang Jose Rizal University (0-1), 25-14, 25-21, 25-19, sa likod ng 20 markers ni Casiey Dongallo, lahat sa atake.

Maangas ang dating California Academy hitter, na naging Shakey’s Girls Volleyball Invitational League (GVIL) MVP, sa last two sets para sa Lady Red Warriors na sumiguro sa panalo at isalya ang Lady Bombers..(Lito Oredo)