Hindi igi-give-up ang title: Maja reyna pa rin ng dance floor

Hindi pa puwedeng angkinin ng iba ang titulong Queen of Dance Floor ni Maja Salvador nang magpa-sample ito sa kanyang socmed ng nanatiling angas sa husay sa pagsasayaw.

Sa kanyang Instagram posts, ibinalandra ni Maja ang isang choreograph routine dance moves sa studio ng G-Force kung saan gumiling, humataw, pumadyak nang husto ang actress-dancer.

Walang okasyon o ibinabalitang lalabasang project si Maja sa kanyang dance lesson, pero walang dudang ipinapakita lang nito na nasa porma pa siya at hindi puwedeng agawin ng iba ang kanyang korona.

Reaksyon nga ng mga nakapanood ng video, “Wala pa ring kupas,” “You’ve always been the best dancer,” “DC Queen is back, let’s go ate Maja.”

Maging si Karen Davila ay napa-react ng “SOOO GOOOD,” at si Ina Feleo ay nagsabing “Saraaap. More sayaw pa po pls.”

Matatandaang nang mawala sa ‘ASAP Natin ‘To’ si Maja ay ibinigay kay Kim Chiu ang titulong ASAP Queen of Dance Floor.

Pero dahil nga sa paandar na ito ni Maja, hindi masosolo kailanman ni Kim ang titulo ni Maja na kakabit na niya sa tuwing ipinakikilala ito sa kanyang performance.

‘Yun na!