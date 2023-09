Giemel Magramo papahaba pa ng salanta laban sa Kano

DURUGTUNGAN pa ni Giemel Magramo ang two-fight winning streak kontra kay Anthony Olascuaga ng Amerika sa eight round light-flyweight bout ngayong Lunes ng gabi sa Ariake Arena, Koto-Ku, Tokyo, Japan.

Mapapalaban sa ikatlong pagkakataon ngayong taon ang 28-anyos mula Elorde Boxing Gym-Paranaque City kasunod ng mga knockout victory laban kina Sanchai Yotboon at Phissanu Chimsunthom ng kapwa Thailand noong Marso at Mayo.

Susubukang tapusin ng dating WBO Global flyweight titlist ang dalawang pagkabigo sa Japan nang minsang patumbahin ni WBO flyweight titlist Junto Nakatani nung Nobyembre 2020 sa bisa ng eight round knockout.

At ni Tatu Kuwahara para sa Oriental and Pacific Boxing Federation title sa unanimous decision nung Oktubre 2022.

Parehong pasok na sa timbang sina Magramo at Olascuaga na magsisilbing undercard bout para sa laban nina Japanese champion Nakatani at Mexican Argi Cortes para sa WBO title, at nina unified WBA at WBC light-flyweight title holder Kenshiro Teraji ng Japan kontra Hekkie “The Hexecutioner” Budler ng South Africa.

Magbabawi naman ang 24-anyos mula Los Angeles, California sa pagkatalo kontra Teraji nitong Abril 8, 2023 na nagtapos sa ninth round TKO na ginanap sa parehong lugar. (Gerard Arce)