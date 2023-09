Eroplano bumulusok sa Amazon, 14 Brazilian dedo

NASA 14 pasahero at crew ng isang eroplano ang nasawi nang bumulusok ang sinasakyan nilang eroplano sa gitna ng masungit na panahon sa Amazon sa Brazil noong Sabado.

Ayon kay Amazonas state security Secretary Vinicius Almeida, galing sa Manaus at patungo sana sa Barcelos ang 12 pasahero at dalawang crew na lulan ng EMB-110, isang twin-engine turboprop na gawa ng Embraer mula sa nasabing bansa, para magsagawa ng sport fishing.

Masungit umano ang lagay panahon nang mangyari ang trahedya kung saan dalawa sa kasabayan umano nitong eroplano ang umatras at kinansela ang pagbiyahe para makaiwas sa anumang kapahamakan.

Sa isang post sa X, inihayag ni Amazonas Governor Wilson Lima ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima na pawang mga Brazilian.

“I deeply regret the death of the 12 passengers and two crew members who were victims of the plane crash in Barcelos on Saturday,” ayon kay Lima.