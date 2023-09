Donny sobrang bina-value si BM

Nangisay na naman sa kilig ang DonBelle fans nang mag-tweet si Donny Pangilinan ng mensahe na para sa kanilang supporters ay punung-puno ng pagmamahal kay Belle Mariano.

Sa kanyang tweet, ipinakita ni Donny ang larawan nilang dalawa ni Belle na magkaharap sa isang mesa.

Nakatalikod sa shot si Belle na kalahati lang ng katawan nito ang nakikita.

Sey ni Donny sa caption, “I value this the most.”

Bagamat hindi malinaw kung si Belle ba ang ang tinutukoy nito o ang telco ad campaign project na ginawa niya, nag-assume na agad ang fans na ang young actress-singer ang pinatutungkulan ng binata.

Sey nga ni @arjelynejoy, “Oo alam ko, si @bellemariano02 ang value the most mo. Nahiya kapa itag eh donny hahahaha.”

“Jusko donato, bat nambibigla naman, miss ko na kayo ni Belle,” hirit naman ni @AraLloren.

“Yung caption pls, nakaka kaba,” komento naman ni @zupbelinda.

Sigurado na ang pagiging mas malakas sa kanilang fans ng telco na ini-endorso ng magka-love team dahil sa palipad-hangin na ito ni Donny.

Mas lalo ring kinasasabikan ang kanilang serye na pinamagatang ‘Can’t Buy Me Love’ na kauna-unahang serye ng magka-love team at ito ay ipalalabas sa NetFlix bukod sa TV5, A2Z, at iba pang platforms ng ABS-CBN. (Rey Pumaloy)