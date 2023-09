Clo Mondeñedo, Lady Blazers nilusutan Jose Rizal U sa 5-set

TEAM STANDINGS

WOMEN’S W L

FEU* 7 0

CSB* 6 1

UE* 5 2

UPHSD* 4 3

EC** 2 5

LPU** 2 5

MU** 2 5

SSC-R** 0 7

Pinaramdam ng College of Saint Benilde ang kahandaan na sa next round nang giyahan nina Jade Gentapa at Cloannie Sophia ‘Clo’Mondeñedo sa pag-alpas kontra Enderun Colleges, 25-17, 20-25, 25-10, 25-27, 15-12, sa huling araw ng 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge elims Linggo ng hapon sa Paco Arena sa Manila.

Kumana si Gentapa ng 18 points habang ang tinanghal na best player of the Game na si Mondenedo ay kumana lang ng dalawang puntos, pero naghasik naman ng 16 excellent sets.

Tinapos ng Lady Blazers ang yugto tangan ang 6-1 win-loss record at haharapin ang No. 3 University of the East sa semifinals habang nalasap ng Lady Titans ang pang limang kabiguan sa pitong laro.

Lubog sa tatlong puntos, 5-8 sa fifth set, tumatsada ang Taft-based squad ng 5-0 run mula sa magagandang sets ni skipper Mondoñedo.Bumakas si Gayle Pascual ng 17 markers para sa Benilde.

Tinapos ng NCAA back-to-back champions, Lady Blazers ang laro sa loob ng isang oras at 48 minuto.

“Wala naman silang ibang problema kundi and mga sarili nila. But when they gathered their wits and composure, they got back on track,” saad ni CSB coach JP Martinez.

Namuno sa opensa para sa Lady Titans si Erika Deloria na may 22 pts. habang 21 ang kinana ni Althea Botor.

Wagi rin ang Mapua University (2-5) laban sa San Sebastian College Recoletos (0-7), 25-15, 25-22, 25-22. (Elech Dawa)