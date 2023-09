Bea nailang kay Dennis

Umamin si Bea Alonzo na nailang siya kay Dennis Trillo sa first taping day nila ng ‘Love Before Sunrise’.

Ito kasi ang first project nila together kahit na magkasabay silang ni-launch noong 2001 bilang members ng Batch 10 ng Star Magic artists ng ABS-CBN.

Kuwento ni Bea, sa first taping day daw kasi nila ni Dennis ay kinunan ang eksenang kunwari ay magkarelasyon na agad sila. Kailangan makita ng manonood na in love sila sa isa’t isa ng kanyang leading man.

Mahirap ito for her kasi first scene pa lang nila iyon pero dahil professional silang dalawa ay nakuha naman daw nila ‘yung hinihingi ng eksena .

Nakatulong din daw ‘yung pagiging magaling na aktor ni Dennis para mairaos nila ang eksena kahit na nga may ilangan factor sa kanilang dalawa.

Based sa ilang minutes na preview ng serye at first episode na napanood namin, masasabing may chemistry silang dalawa on screen . Kaabang-abang nga ang mga eksena nila together.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)