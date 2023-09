Alex Eala swak sa qualifying finals, pinasibat Taiwanese

TUMAPAK si Alexandra ‘Alex’ Eala Sabado ng gabi sa final round ng qualifiers para sa Guangzhou Open nang patalsikin si Liang En-Shuo ng Chinese Taipei, 5-7, 6-1, at 7-5, sa China.

Sinandigan ng 18-anyos na Pinay netter at Globe Ambassador ang determinasyon at tapang sa matinding matira-matibay na third set upang patalsikin ang kalaban sa nakakapagod na2 oras at 10 minutong hambalusan.

“Night session feels! Final Qualis tomorrow (Linggo). ��������� #WTA250GuangzhouOpen,” post ni Eala matapos ang laban sa kanyang social media account.

Halos abot-kamay na niya ang first set sa pagtala ng 5-4 iskor bago bumalikwas si Liang na nagtagumpay sa sumunod na tatlong laro upang bulilyasuhin ang PH bet.

Ipinamalas ni Eala ang kalidad sa sumunod na set sa pagkuha sa second set sa madaliang 6-1 panalo.

Gayunman, ang ikatlong set ay naging mahigpitan matapos magpalitan ang dalawa sa pag-iskor. Huling kinuha ni Eala ang 6-5 kalamangan matapos na ilang beses magtabla at hindi na lumingon.

Sunod na makakaharap ng No. 10 sa qualifiers na si Eala si Elizabelth Mandlik ng USA sa final qualification match Linggo ng hapon.

Diya siya pinalad sa W100 Tokyo at sa Japan Women’s Open.

Ang Guangzhou Open ang huling torneo niya bago ang mag-Asian Games sa Sept. 23-Oct. (Lito Oredo)