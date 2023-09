2024 budget ni Sara tatalupan ng Kamara

Sisimulan na ang plenary debate ng Kamara de Representantes sa panukalang budget ng mga ahensiya ng gobyerno sa 2024 at hindi exempted dito ang Office of the Vice President (OVP), ayon kay Marikina Rep. Stella Quimbo.

Ayon kay Quimbo, senior vice chairperson of the House appropriations committee, hindi porket binigyan ng “parliamentary courtesy” ang panukalang budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ay lusot na ito dahil kailangan pa rin itong mabusisi ng mga kongresista sa plenaryo.

“It doesn’t mean that we will not subject their budgets to debate. That’s not what we mean. Pagdating sa plenaryo, magkakaroon po tayo ng full debate on their budgets,” paglilinaw ni Quimbo sa TeleRadyo Serbisyo tungkol sa panukalang P2.385 bilyon budget ng OVP.

Kasama rin aniya sa pagdedebatihan ay ang panukalang budget ng Office of the President (OP) na nagkakahalaga ng P10.7 bilyon.

Hinggil naman sa isyu ng confidential fund ng OP at OVP, sinabi ni Quimbo na “iba nang question ‘yong kung paano ba ‘yan nagamit, etc. ‘Yon, pag-usapan pa natin pagdating sa plenaryo, hindi pa natin alam ‘yon. ‘Yon pa ‘yong mga tanong na hintayin pa natin ang mga sagot.”