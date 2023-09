PINAMUNUAN ni Angeline Poyos ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa apat na set na panalo, 25-12, 21-25, 25-15, 25-21 kontra University of Perpetual Help Lady Altas upang matagumpany na simulan ang kampanya sa Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Sabado.

Mainit na sinimulan ng Golden Tigresses ang unang set matapos nitong agad iwanan ang Lady Altas sa 10-1 sa pagtutulunan nina Poyos, Xyla Gula, Regina Grace Jurado at Cassandra Carballo.

Gayunman, nanlamig ang Golden Tigressers sa ikalawang set kung saan nagawa ng Lady Altas kontrolin ang laban upang itabla ang laro.

“Sinunod lamang namin ang ipinapagawa sa amin ng mga coach,” sabi lamang ni Poyos..

Muling inilabas ng UST ang kanilang sistema sa ikatlong set at pinigilan ang tangkang pagbangon ng Lady Altas sa ikaapat na set matapos nitong iwanan sa 23-16 at tuluyang angkinin ang unang panalo sa torneo.

“Lagi lamang po sinasabi sa amin ni coach (Kungfu Reyes) na mag-usap kami sa loob ng court at sundin lagi ang inaral na sistema para hindi nawawala sa laro,” sabi pa ni Poyos.

Samantala’y magkakasama sina Shakey’s CEO and President Vic Gregorio, PSC Chairman Richard Bachmann at ACES President Ian Laurel na pinamunuan ang ceremonial serve para buksan ang Season 2 ng liga.

Kasama din sina Shakey’s representatives Regina Asa at Rommel Turbanos, Shakey’s general manager Jorge Concepcion at ACES officials Ariel Paredes at Atty. Leng Salcedo na tumulong simulan ang liga. (Lito Oredo)