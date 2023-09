Sharon game makipaghalikan kay Gabby sa concert

Aliw ang chikahan ng showbiz press kay Gabby Concepcion para sa ‘Dear Heart: The Concert’ nila ni Sharon Cuneta.

Hirit niya sa akin noong ako na ang magtatanong…

“’Yung mga hindi natatanong sa Abante, baka puwede itanong ngayon,” chika ni Gabby.

Gusto ba niya ng mga sexy questions?

“Sexy questions? Careful. Careful!” pabirong sey pa ni Gabby.

Anyway, panay pabiro nga ang sagot ni Gabby sa mga tanong sa kanya, lalo na kapag tungkol sa kanila ng ex-wife niya, na ngayon nga lang niya ulit makakasama sa concert.

“Well, seriously, hindi naman talaga maiaalis ‘yan na may pinagsamahan kami. Kung minsan nakakalimutan mo talaga ang mga ‘in betweens’ na ayaw mong tandaan. At kung minsan hindi rin talaga maiaalis din ang mga ‘in betweens’ na gusto mong manatili.

“So, siyempre maganda naman `yung feeling, kaya nga natuloy ito. Dahil kung nandoon pa rin ‘yung hanging na ano, hindi matutuloy ito.

“Kaya nga ang sarap ng feeling noong sinabi na ‘huwag muna kayong magkita’ para may suspense, even for us. Hindi namin sinuggest `yon, galing `yon sa kanila.

“Which is okay rin naman, kasi merong anticipation,” pahayag ni Gabby.

Pero, ano ba ang mangyayari kapag nagkaharap na sila? Na by the way, nitong Biyernes ng hapon ay nagkita na nga sila, na ang back to back presscon sa kanila, nauwi nga sa magandang pagtatagpo nila sa kalagitnaan.

Ito nga `yung patapos na ang presscon ni Gabby, at pasimula naman ang kay Sharon. Sa pagpasok ni Sharon sa venue, ‘yun nga, bongga na ang eksena nila ni Gabby.

Panay ang biro ni Gabby kay Sharon, na humiling na mayakap niya si Megastar, na humirit ng beso, at bago umalis ng stage ay humirit na mahalikan niya sa lips si Shawie, pero biro nga lang siyempre.

Pero again, ano kaya ang mangyayari kung sakaling hindi talaga sila nagkita, at sa concert na lang sila nagtagpo talaga?

“Hindi ko alam, eh. Baka ma-develop! Hahaha!” sabi ni Gabby.

“Mahirap, eh. There are no boundaries in love, di ba, sabi nga nila?

“Pero kidding aside…,” hirit ni Gabby na nabitin.

I’m sure excited din talaga siya na magsama sila ng ex-wife niya?

“Yeah, let’s use that word. Maraming ibig sabihin ang excitement. Punong-puno na `yon ng feelings!” sabi na lang ni Gabby.

At siyempre, nang usisain si Sharon kung may kissing scene ba sila sa concert?

“Dapat sa kanya manggaling, hindi sa akin. Babae ako!” natatawang chika naman niya.

Eh wala nga sa concert ang mister nu Sharon na si Francis ‘Kiko’ Pangilinan, pati mga anak nila na sina Frankie, Miel, Miguel kaya posibleng mangyari ‘yon, ha!

Anyway, bukod sa concert nila sa SM Mall Of Asia Arena sa October 27, may VIP concert din sila sa Okada Manila, Grand Ballroom sa October 30, na masusundan din agad ng concert sa Nustar Resort Cebu City sa November 17.

Bongga, ‘di ba?

(Dondon Sermino)