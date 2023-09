Saint Benilde tuloy ratsada

SWAK na sa semifinals, sementado ang No. 2 spot pero inaasahang itotodo pa rin ng College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers ang kanilang lakas sa pagkapit kina Jade Gentapa at Zamantha Nolasco pagharap nila sa Enderun sa huling araw ng elimination round ng V-League Women’s Collegiate Challenge.

Magsisimula ang bakbakan ngayong Linggo, alas-12 ng tanghali, na lalaruin sa Paco Arena sa Maynila.

Tangan ang 5-1 karta, pakay ng Lady Blazers na malakas nilang tatapusin ang eliminations upang madala ang momentum sa semis kung saan ay best-of-three ang labanan.

Sina Gentapa at Nolasco ang umarangkada sa puntusan nang talunin ng taft-based squad CSB ang University of Perpetual Help System DALTA, 25-18, 26-24, 25-16, nitong Biyernes.

Tiyak na top seed ang Far Eastern University Lady Tamaraws sa susunod na phase dahil winalis nila ang lahat ng nakatunggali sa eliminations, No. 3 ang University of the East Lady Warriors na tangan ang 5-2 card habang nasikwat ng Lady Altas (4-3) ang No. 4 spot. (Elech Dawa)