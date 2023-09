Robin, Jinggoy, Bong, Coco nagsama-sama para sa Eddie Garcia Law

Nakakatuwang makita ang pagsasama-sama ng mga malalaking artista sa isang event na may kinalaman sa yumaong si Eddie Garcia.

Si Senator Robin Padilla nga ang pasimuno ng pagtitipon na `yon.

At sabi nga ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang Facebook page…

“Masaya at makabuluhang pagsasama-sama ng mga artista para talakayin ang mga probisyon ng Eddie Garcia Law, para lalong sumigla ang industriya ng pelikula at telebisyon sa ating bansa.

“Maraming salamat Sen. Robin Padilla sa pag-organisa at sa mga artistang dumalo, salamat sa suporta.”

Sa mga naglabasang photo ay makikita sina Robin, Jinggoy, Senator Bong Revilla, Jr., Phillip Salvador, Coco Martin, at marami pang iba.

Sa Instagram naman ni Quezon City Councilor Aiko Melendez ay makikita rin ang mga larawan ng iba pang dumalo sa event na `yon tulad nina Ruffa Gutierrez, Maricel Soriano, Anjo Yllana, Vhong Navarro, Jhong Hilario, Jaclyn Jose, at marami pang iba.

Puring-puri ni Aiko si Robin sa ginawa nito.

“Senator @robinhoodpadilla nung nagsabi ka sa akin na tatakbo ka bilang senador nung na-guest kita sa YouTube channel ko, nangako ka ‘di mo papabayaan ang showbiz industry. And you kept your promise.

“Last night, you spearheaded the campaign for the Eddie Garcia bill that united our dying industry and somehow it was a great opportunity for the stars to be together in one event.

“Tol Congrats! You know from the very start that I am just a call away shall you need my support. Hanggang dulo kasama mo na ako. Supporter mo ako all the way.

“Special thanks also to Senator Jinggoy Estrada because he is also one of those senators who kept fighting for the rights of the artists, crew and our industry! Goodluck and Congratulations,” chika ni Aiko, kasunod ang hashtag na #EddieGarciaLaw.

Marami pang artista ang dumalo, at sa mga susunod na kolum ko na lang ichichika.