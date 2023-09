Regalong handog ngayong darating na pasko

Christmas is in the air na talaga dahil ngayon palang for sure pinag iisipan mo na kung ano ang magandang pang regalo sa mga mahal natin sa buhay, kaya naman ang chika ko sa inyo ngayong araw ay tip para sa mga Tito’s and Tita’s of Manila na pinag iisipan kung saan ang best spot na makakahanap ng best gift para sayo at para sa mahal mo.

Ito ngayon ang pinag uusapan ng mga madlang netizen at ng mga chismosa nating kapitbahay na mahilig pumunta sa mga art exhibit (Sosyal ang mga mosang charr! LOL!), ito ang The Art Spot na matatagpuan sa Tagaytay City.

Mala out of this world na likha ng mga pinoy artist ang makikita sa nasabing art exhibit at bukod sa na unlocked mo na ang isa sa mga bucket list mo makakatulong ka pa sa mga kabataang nangangailangan dahil ang makukolektang pondo ay mapupunta lamang naman sa mga bahay ampunan na sinusuportahan ng mga grupong kalahok sa exhibit.

May mga aktibidades rin na dapat abangan sa naturang art exhibit, siyempre pangungunahan ito ng ating kumare ang Sassy Beshie ng Abante Dj Malen Dy kaya naman ano pang hinihintay niyo mga beshie punta na sa Miara Events Place sa Tagaytay ngayong darating na September 22 hanggang September 24 lang yan kaya wag nang magpa tumpik-tumpik pa dahil available ang mga tickets tumawag lang sa numerong 09603636727 o di kaya naman bisitahin ang app.theartspottagaytay.com

For sure mag eenjoy ka sa nasabing event dahil bukod sa makakapasyal ka na ma eenjoy mo rin ang cold weather ng tagaytay with a nice view ng taal (Oops! Wag mag alboroto chill lang tayo kumareng taal charrr! LOL!).