PSA Cup Stakes Race aarangkada

MAGSASAGAWA ang Philippine Racing Commission ng isang charity horse race na tinaguriang Philippine Sportswriters Association Cup ngayong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

“The Commission has designated the Philippine Sportswriters Association to be the beneficiary of an industry-sponsored charity race on Sept. 17,” sabi ni Philracom acting executive director Ronaldo Corpuz sa isang liham.

“The proceeds of the race to be given to your association will depend on the race’s gross betting sales from the Metro Manila Turf Club, Inc.,” dagdag niya.

Ang Philracom ay nagdaraos ng mga karera ng kawanggawa sa loob ng maraming taon, na binibigyang-diin ang pagkabukas-palad nito at kahandaang tumulong.

Noong nakaraang taon, nagsagawa ito ng limang karera ng kawanggawa para sa kapakanan ng koponan ng Pilipinas na sumabak sa Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia na itinaguyod ng Philippine Sports Commission.

Napakinabangan ito ng mahigit 800 atleta na nakakita ng aksiyon sa SEA Games.

Malugod na tinanggap ni PSA President Nelson Beltran ng The Philippine STAR ang magandang balita na nagsabing ito ay magagamit sa mga sariling charity program ng sports media group. (Lito Oredo)