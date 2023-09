Pagkatapos ng mahigit isang dekada: Baron inimbitahan uli sa ABS-CBN Ball

Matapos ang maraming taon na tila pag-ban kay Baron Geisler sa pagdalo sa ABS-CBN Ball, sa wakas ay muli itong naimbitahan sa tinaguriang pinakamalaki at pinakamaningning na event sa showbiz.

Masayang ibinalita ni Baron sa kanyang Instagram ang excitement sa imbitasyon sa kanya sa nasabing Kapamilya event.

Pinoste pa niya ang screenshot ng ‘pagkumpirma’ niya sa digital invitation at nakasulat dito ang pangalan ng party, malaking check at “See you at the ball.”

Umaapaw sa kasiyahan ang post ni Baron na nagkukuwento sa matagal na panahong hindi pag-iimbita sa kanya bunsod ng kanyang bad behaviour na may kinalaman sa kanyang drinking issues.

Aniya, “It has been more than a decade since I was invited to the #ABSCBNBALL due to my bad behavior during the previous ones. Now, I am humbled and grateful that they welcome me back with open arms. Can’t wait to thank the bosses personally and to have a wonderful time with my colleagues celebrating each ones achievements. #grateful #bestfootforward.”

Ilan sa mga natuwa para kay Baron at sa inaasahang makakasama ito sa party ay si Ruffa Gutierrez na nag-comment sa post.

Maaaring ang mga sunod-sunod na acting recognitions ni Baron, pati na sa kanyang fitness status ngayon at walang drinking problem issues ang rason kung bakit binuksan muli ng Kapamilya ang ball para sa kanya.

Isa sa cast ng ‘Senior High’ si Baron at pinasalamatan nito ang ilang mga bosses ng Kapamilya gaya nina Deo Endrinal at Ms. Cory Vidanes. (Rey Pumaloy)