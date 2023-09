Megastar, Gabo sasabayan ng mga fan sa pagkanta ng ‘Come What May’

Hindi man sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion ang original singers ng ‘Come What May’ ay parang mas kinagat ng Pinoy fans ang version nila ng kantang ito.

Sa Pilipinas nga ay kinabog ng mga magulang ni KC Concepcion ang OG singers ng hit duet song na iyon.

At dahil trending sa social media ang much-anticipated concert nila sa SM MOA Arena on October 27 ay nagka-clamor ang solid Shawie and Gabo fans na kantahin nila ang song na iyon na niyakap ng husto at naging isa sa anthem ng kanilang love team.

Nai-record nila ang ‘Come What May’ at kasama ito sa isa sa biggest hits sa album ng Megastar na ‘P.S. I Love You’ noong 1981. Madalas din nila itong kantahin together sa shows nila before.

Sa grand presscon ng ‘Dear Heart: The Concert’, proud na ibinahagi ni Sharon na siya ang naging exclusive and personal vocal coach ng ex-husband while recording the iconic song. Napapatalon nga raw siya sa loob ng studio kapag nakukuha ng huli ang tamang tono ng kanta.

Kasama sa Top 3 songs na associated sa pinakasikat na love team noong 80s at dating mag-asawa ang ‘Dear Heart’, ‘P.S. I Love You’ at ‘Come What May’.

Nakakaloka ang mga fan, ngayon pa lang ay inaaral na nila ulit ang mga nabanggit na kanta at sasabayan daw sina Sharon, Gabby sa muling pag-awit ng mga ito.

Ang mga kantang ‘yon daw kasi nina Sharon at Gabby ang talagang nagpakilig sa kanila ng bonggang-bongga noong 80s.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)