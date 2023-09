May big surprise sa anak sina Gabby, Sharon: KC may reserved seat sa ‘Dear Heart’ concert

Marami ang nagtatanong — darating ba talaga si KC Concepcion sa ‘Dear Heart: The Concert’ ng parents niyang sina Gabby Concepcion, Sharon Cuneta?

Si KC na kasi mismo ang nagsabing gusto niyang saksihan ang reunion na ‘yon ng kanyang parents.

So sa October 27 ba ay makikita si KC sa SM Mall of Asia Arena?

Depende na ‘yon kay KC mismo.

Pero from a source, nalaman namin na may special seat na reserved from KC para sa nasabing concert.

Na anticipated talaga ng mga namamahala sa concert nina Gabby at Sharon na darating doon si KC para saksihan ang iconic event na ‘yon, na reunion nga ng parents niya.

Na kahit nga kasi ginagawan ng intriga sina Sharon at KC ay hinding-hindi puwedeng magalit ang nanay sa anak, na hindi kayang tiisin ng Megastar ang kanyang panganak na anak.

Eh sa presscon nga, may sinabi si Gabby na may big announcement siya, na sinagot ko nga na alam ko kung ano, pero secret pa ‘yon at hahayaan namin na si Gabby ang magsabi kung ano ‘yon.

Ang alam din namin, kahit si Sharon ay may sasabihin din sa ‘Dear Heart: The Concert’ na tiyak na ikakatuwa ni KC, pati ng fans ng Gabby-Sharon tandem.

Ang sigurado nga, magiging bonggang-bongga ang reunion project na ‘yon nina Gabby, Sharon.

Kaya sa mga hindi pa nakakabili ng tickets, dahil paubos na nga, bili na kayo sa SM Tickets, ha!

‘Yun na!