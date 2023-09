Julia nagtaka bakit siya ang piniling makapareha: Alden natakot basta tumanggap ng pelikula

Dahil nga sa tagumpay ng ‘Hello, Love, Goodbye’ movie nila ni Kathryn Bernardo ay natakot daw si Alden Richards.

Ito ang kanyang naging pag-amin sa interview nila ni Julia Montes kay Nelson Canlas para sa GMA Integrated News.

“I was fearful coming from the success of ‘Hello, Love, Goodbye’, siyempre it broke records. Natakot po ako to accept projects in terms of movies kasi ahhh… lalo pa’t pagtingin ko sa details ng gagawin kong projects is… medyo, of course tumaas din standards ko,” pahayag ni Alden.

Kinuwestiyon naman ni Julia si Alden kung bakit siya ang napiling makapareha.

“Seriously bakit ako? Kasi sa lahat, ang daming artistang babae, bakit ako, and ’yon ’yung time na before dumating ‘yung project, that’s my question also sa sarili ko po, ano bang gusto ko pang gawin? Ano po bang kaya kong gawin kasi hindi talaga ako nagta-trust sa kaya kong gawin. So with this project, first time kong mapa-oo agad na parang wala ng paisip-isip,” sey ni Julia.

Ang interview na iyon ay naganap mismo sa GMA Network at super happy nga si Julia sa pagbabalik niya sa Kapuso network at ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Kapuso.

Samantala, inaabangan na kung maggi-guest ba sina Alden at Julia sa ‘It’s Showtime’ para i-promote ang kanilang pelikula.

Ngayong araw naman ilalabas ang first teaser, official poster at theme song ng ‘Five Breakups and A Romance.’