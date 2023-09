International Master Joel Banawa pipigain ang utak sa Rapid Chess

MAKIKIPAGTAGISAN ng isip si International Master Joel Banawa sa 10th edition ng Kamatyas FIDE Rated Invitational Rapid Chess Tournament na gaganapin sa Setyembre 23 at 24 sa FL Dy Coliseum sa Rizal Avenue, Cauayan City, Isabela.

Maliban sa asam na kampeonato, pakay din ni Banawa na mapataas ang kanyang rapid rating na ELO 2378 sa mahigit lamoas ELO 2400 ngayong taon.

Ang dalawang araw na National Chess Federation of the Philippines (NCFP) sanctioned tournament ay inorganisa nina IM Roderick Nava at National Master David Almirol na kapwa co-founding head ng Kamatyas Chess Club.

May nakalaan ang 15 minutes plus 5 seconds increment time control format na torneo na P30,000 sa magkakampeon habang tatanggap ng P10,000, P7,000, P5,000 ang second hanggang fourth placer, ayon sa pagkakasunod.

Magbubulsa naman ng tig-P2,000 ang fifth hanggang 10th habang ang 11th hanggang 20th placer ay kikita ng P1,000 bawat isa.

May hahamigin naman na tig-P2,000 ang top Non-Master, top Isabela, top Cauayan, top Senior, top Junior, top kiddies at top Lady finisher.

Si Banawa ang naghari sa Isabela Chess Club, Inc. 1st FIDE Rated Chess Tournament noong Enero 10 na nilaro sa Alicia, Isabela.

Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng ibang mga kasaling woodpusher para masilo ang inaasam na korona. (Elech Dawa)