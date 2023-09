Ikinatuwa ang pagsasama: Kathryn, Nadine wala talagang away!

Mistulang nagkaroon ng ceasefire sa social media ang fans nina Kathryn Bernardo at Nadine Lustre noong isang gabi dahil sa trending photos na magkasama ang dalawang pinakasikat at award-winning actresses of this generation.

Pinusuan ng kani-kanilang tagahanga ang pictures na pinost ni Dra. Aivee Teo kasama ang dalawa niyang endorsers.

Matagal na kasing naglalaban-laban at nagsasagutan sa social media ang mga faney nina Kathryn, Nadine kaya na-shookt talaga sila sa mga naglabasang larawan.

Hindi masasabing magkaibigan sina Kath at Nads (palayaw nila) pero never naman nag-away or nagkaroon ng personal issues ang dalawa. Supporters lang talaga nila ang naglalaban-laban.

Bigla ngang nagbago ang ihip ng hangin, huh! Kung dati-rati ay nagsisiraan ang followers nila, ngayon naman umaasa ay sila ng project na magkasama ang kanilang idolo. Oh well, bongga kung matutupad ‘yon!

Parang Nora-Vilma noong 70s at 80s, na talagang inaabangan ng fans, at naging monumental event sa Philippine Showbiz history, ‘noh?!

Actually, star-studded ang event na dinaluhan ng dalawang aktres, 14th anniversary party iyon ng cosmetic dermatology clinic ni Dra. Aivee.

Nakiaparty rin sina Bea Alonzo, Heart Evangelista, Maja Salvador, Yassi at Issa Pressman, Barbie Imperial, Kyline Alcantara, Sofia Andres, at iba pa.

Pero mas napansin ng netizens ang rare moment na pagsasama sa iisang frame nina Kathryn at Nadine.

Nakaka-feel good nga ang pagsasamang ‘yon.

‘Yun na!