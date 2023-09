Hotel staff sumalpok sa poste tigok

Todas ang isang binatang empleyado ng hotel matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa poste ng Meralco sa Brgy. Dalahican, Lucena City, Sabado ng madaling araw.

Ayon sa report ng Lucena City police, galing sa duty ang biktimang si Benedicto Plandez Ednalan, 25- anyos, at pauwi na sa Barangay Dalahican ng mangyari ng insidente dakong ala- 1:00 a.m.

Tinatahak ng biktima ang Eco-Tourism road ng sumalpok ito sa kongkretong poste na halos nasa gitna ng kalsada dahil sa road widening.

Bagamat nakasuot ng helmet ay nagtamo pa rin ito ng grabeng pinsala sa ulo na agad nitong ikinasawi.

Idineklara itong dead on the spot ng mga medic ng sumaklolong mga tauhan ng Lucena Bureau of Fire Protection. (Ronilo Dagos)