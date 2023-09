Higit 10K examinee sumabak sa Bar exam

UMABOT sa 10,816 examinee ang sumabak kahapon sa 2023 Bar Examination sa may 14 na local testing centers (LTCs) sa bansa.

Sa nabanggit na bilang 4,984 Bar exa­minee ang repeater ngayon at 5,832 naman ang mga ngayon pa lamang sumabak sa Bar examination.

Ayon sa Supreme Court (SC) sa pamamagitan ng Office of the Bar Chair, nasa 2,571 Bar personnel ang idineploy nationwide sa national headquarters at sa mga LTCs para tiyakin na magiging maayos ang Bar examination.

Kinabibilangan ito ng personnel sa SC, Court of Appeals, Sandiganbayan, Court of Tax Appeals, at First and Second Level Courts; at mga abogado ng gobyerno at pribado.

Ang 2023 Bar Examination ay hahatiin sa 6 na subject na kinabibilangan ng Political and Public International Law (15%); Commercial and Taxation Laws (20%); Civil Law (20%); Labor Law and Social Legislation (10%); Criminal Law (10%); at Remedial Law, Legal and Judicial Ethics with Practical Exercises (25%). (Juliet de Loza-Cudia)