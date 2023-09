Galawang Beau Belga hanap ng Painters sa Rookie Draft

ISA na marahil sa pinakamalalim na pool ang Season 48 PBA Draft ngayong Linggo, September 17, sa Market! Market! sa Taguig.

Record ang final cut na 124 overall tampok ang 29 Fil-foreign players.

“There’s a record number of applicants and also a good sprinkling of size so swerte tayo we have the third and fourth picks,” lahad ni coach Yeng Guiao ng Rain or Shine.

Dalawang sunod na pipili ang Elasto Painters sa first round pagkatapos ng No. 1 Terrafirma at No. 2 Blackwater.

Size din ang hinahanap ni Guiao, sina veterans Beau Belga at Jewel Ponferrada at si Santi Santillan na lang ang legitimate bigs.

“Hopefully, we can find somebody with size who can shoot the 3, be quick enough to run our transition game, rebound and defende,” paghihimay ni coach Yeng.

Sa dalawang araw na Draft Combine sa Gatorade Hoops sa Mandaluyong unang napulsuhan ng Painters kung may papasa sa kanilang hinahanap.

“We will have to do a lot of evaluation and assessment para hindi masayang ‘yung picks natin,” dagdag ni Guiao.

(Vladi Eduarte)