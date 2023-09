EDCA site sa Surigao pinush

Hinimok ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers at kapatid nitong si Governor Lyndon Barbers ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at US military na bisitahin ang kanilang probinsiya para sa posibleng pagkonsidera nito bilang dagdag na Enhanced Defense Cooperation Arrangement (EDCA) site.

“Our province is situated on the northeastern tip of Mindanao facing the Pacific Ocean. Its deep waters can accomodate the huge naval ships of the United States. It has a distinct advantage as it is openly facing the Pacific Ocean yet has an outlet to the West Philippine Sea. The ships can traverse the country from East to West and vice-versa without needing to circle around. This is a very strategic advantage,” ayon kay Barbers.

Ang presensiya umano ng militar sa lugar ay hindi lamang magiging daan upang maiwasan ang anumang mga masamang aktibidad kundi walang magtatangkang pomostu­rang dayuhang puwer­sa sibilyan man o ano pa man.

Naniniwala ang magkapatid na Barbers na magbibigay ng ma­laking benepisyo hindi lamang sa probinsya ang pagtatayo ng EDCA base kundi sa buong sa eastern regions ng Visayas at Mindanao at sa panahon umano ng kalamidad mas mabilis ang paghahatid na mga tulong na dahilan na rin upang mapigilan ang matinding ng pinsala. (Eralyn Prado)