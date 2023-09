Dwight Howard matindi magpasabog ng utot

MUKHANG nagbunga ang pangangalampag ni Dwight Howard para makabalik sa NBA.

Sa susunod na linggo raw ay iniskedyul ng Golden State ang meeting kay Howard.

Nangangailangan ang Warriors ng backup big man, baka sakaling sumakto rito ang 37-anyos na 6-foot-10 center.

First pick overall ng Orlando Magic si Howard noong 2004, naglakbay sa Lakers, Rockets, Hawks, Hornets, Wizards, balik sa Lakers, 76ers at Lakers ulit at nang wala nang kumuha ay dumayo ng Taiwan para maglaro sa Taoyuan (TaiwanBeer) Leopards noong 2022.

Eight-time All-Star si Howard, kampeon sa Lakers noong 2020.

Maliban sa ingay ng bibig ay makulay din naman ang resume ni Howard: three-time NBA Defensive Player of the Year, five-time rebounding leader at two-time sa blocks.

Kaya lang, madalas na hindi niya makasundo ang teammates.

Eto ang sinabi ni Glen ‘Big Baby’ Davis nang i-trade ng Magic si Howard sa Lakers.

“The thing we’re going to miss most about Dwight is his farting ability. A great farter. He can fart. He can fart loud – the loudest farts. Silent farts.” (Vladi Eduarte)