Big-time dagdag presyo sa gasolina, diesel nakaumang

NAKAAMBA na naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Ito ang kinumpirma ni Atty. Rino Abad, director ng Oil Management Bureau ng Department of Energy.

Ayon kay Abad, batay sa nakikitang indikasyon, tinatayang humigit kumulang sa P2 ang maaring pagtaas sa presyo sa kada litro ng petrolyo.

Sa pagtaya ng ilang eksperto, ang diesel at kerosene ay tataas ng P2.30 hanggang P2.60 per liter, at P2 hanggang P2.30 kada litro, ayon sa pagkakasunod. Ang gasolina naman ay posibleng madagdagan ng P1.70 hanggang P2 kada litro.

“Base sa impact nitong September billing, dalawang main factors nitong fuel cost at saka ‘yong pera natin bumaba compared to the US dollars. ‘Yong mga generator naman natin, most of them, ‘yong pinagkukunan natin ng suplay, most of them ‘yong operating expenses nila ay dollar denominated, so ‘pag humina ‘yong pera natin, tataas ‘yong kanilang pres­yo,” paliwanag ni Abad.

Sinabi ng opisyal na patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagbabawas ng produksyon ng oil producing countries partikular na ang Russia at Saudi Arabia. Kapag hindi ito magbabago, inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo hanggang Disyembre.

“Posible po ang kakulangan o natitipid ay within 500,000 per day, so yan po ang sitwasyon natin. Pag walang nabago sa policy, asahan na hanggang December po yan,” dagdag pa ni Abad. (Betchai Julian)