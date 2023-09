Bagong volleyball league ni Manny Pacquiao aabangan

HINAHANGAD ni dating Senador Manny Pacquiao na maging institusyon ang bago nitong inilunsad na Maharlika Pilipinas Volleyball Association (MPVA) upang mas mapalakas ang grassroots development.

“Gusto natin na pagdating ng panahon, hindi na kailangan ng mga players natin na maglaro sa abroad,” sabi ng 8-time world boxing champion na si Pacquaio sa press launch ng bagong liga nitong Biyernes sa Sheraton Hotel sa Pasay City.

“Bago pa ako pumunta dito, ang dami na po agad ang nagsasabi sa atin sa social media pa lamang na sana ay mas bigyan din ng importansiya at pagkakataon ang mga kalalakihan. Gagawin po natin iyan tulad noong unang ginawa natin sa basketball. Meron din para sa mga juniors natin,” sabi pa ni Pacquiao.

“Kailangan talaga may mga programa sa grassroots para ma-develop natin ang mga atleta natin,” sabi pa nito.

Sisimulan naman ng MPVA na tutok sa grassroots development na may 11 koponan na 10 mula sa Luzon at 1 mula sa Mindanao, na may home and away tournament format na katulad sa sports venture ni Pacquiao na Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).

Mag-aagawan sa pinakaunang korona sa MPVA ang Blue Hawks, Marikina City, Caloocan City, Team Rizal, Biñan, Agusan del Norte, Manila Tornadoes, Bulacan, Bacoor City, Quezon City at San Juan City.

Walang eksaktong petsa ng pagbubukas at pagsasara na ibinigay ngunit ang tamang kompetisyon ay nakatakda mula Oktubre hanggang Disyembre 2023.

Ang torneo ay nakatuon sa mga manlalarong may edad 18 pataas na kukunin mula sa iba’t ibang team tryout upang tumuklas ng mga hindi kilalang talento mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

