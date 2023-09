Aiko ‘tulala’ kina Maricel, Vilma, Marian

Kaaliw si Aiko Melendez, na sa buong buhay nga niya bilang sikat na artista at politiko, tatlong aktres pala ang ‘nagpatulala’ sa kanya, ha!

Una nga si Maricel Soriano, na sabi nga niya…

“My Nay Mary! Anak-anakan niya ako, my first movie was with her. And suki niya ako sa ‘Maricel Drama Special’ niya. She kept guesting me kasi she was somehow helping me hone my talent as an actress.

“Alala ko my first ever sleep over was in her house and since wala ako baon na pantulog binigyan niya ako ng St. Michaels na jammies and till now I kept it.”

Isa pa sa mga bet na bet ni Aiko ay ang Star for All Seasons na si Vilma Santos.

“I will always look up to you, and ate @rosavilmasantosrecto kasi kayong dalawa ang rason bakit napanatili kong nakatapak mga paa ko sa lupa at ‘wag lalaki ulo.”

Wish ni Aiko na magkita ulit sila ni Marya, dahil marami raw siyang isusumbong dito.

“See you soon, I will visit you dahil me pasumbong nga ang anak mo sa’yo. I love you my forever Idol Diamond Star.”

Anyway, ang isa pa sa natutulala si Aiko ay si Marian Rivera, na noon pa man ay madalas na niyang ipagsigawan sa kanyang mga social media. (Dondon Sermino)