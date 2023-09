You cannot expect me na sisiraan ko ang anak ko! – Sharon

Nagsalita na si Megastar Sharon Cuneta tungkol sa pag-unfollow ni KC Concepcion kina former Senator Kiko Pangilinan at Frankie Pangilinan sa Instagram.

Matatandaang naging isyu ang pag-unfollow ni KC sa kanyang stepdad at stepsister na sina former Senator Kiko Pangilinan at Frankie Pangilinan sa kanyang interview kay Cristy Fermin ay kinumpirma niya ang pag-unfollow sa mga ito para sa kanyang mental health at magkaroon ng peace of mind.

Sa naganap na press con ng ‘Dear Heart’ na concert nila ng dati niyang ka-love team at mister at daddy ni KC na si Gabby Concepcion ay nagsalita siya tungkol sa naging isyu at sinabing tampuhan lamang ang nangyari.

“Siguro nagkaroon lang ng konting… let’s just say iba ang… Okay, first of all, among my children, KC is the one that is the most, let’s just say, she is the opposite of me. Ang lakas ng dugo ng papa niya kaya sila magkasundo. They’re the same. For better or worse, they’re the same.

“And sometimes kapag pinapaalalahan ang isang tao, ng… amain, anak, kapatid, mommy, ahhh… merong mga tao na ayaw nilang… I have to be careful. ‘Yung ganun lang pagtatampuhan. So ganun lang ’yun and it hurt me siyempre na may unfollow, unfollow, pero pamilya kami this is a family matter,” pahayag niya.

Ayon pa kay Sharon, masaya siya para kina KC at Gabby na close na ngayon.

Mahal na mahal daw niya ang kanyang mga anak at handa siyang mamatay para sa mga ito.

“And as I’m a mother first, I love KC very, very much. I would die for her, for Frankie, for Miel, and Miguel if I had to. Silang apat lang ang papayag akong mamatay para sa kanila.”

May mensahe rin siya sa basher ng kanyang pamilya na mga sumuporta raw kay KC .

“’Yung mga nagba-bash sa amin na… ’yun bang mga siguro ’yung gustong maging nanay ni KC or ‘yung mga troll na walang magawa or fans ng iba or fans niya na hindi nakakaintindi, huwag kayong magdunong-dunungan kasi hindi kami ’yung pamilya… ’yung showbiz trabaho namin, hindi kami showbiz na pamilya.

“So you cannot expect me na siraan ko ang anak ko. I will never do that and ang lahat ng tao nagkakamali as long as an apology is sincere and you take accountability for it, whatever is. This is for all my children, I will always forgive and I will always embrace you with open arms.”

Samantala, sa October 27 na magaganap ang ‘Dear Heart’ concert nila ni Gabby sa SM Mall of Asia Arena at dahil sa bonggang ticket sales ay magkakaroon agad ito ng mga kasunod sa Okada Manila sa October 30 at sa November 17 naman sa may NUSTAR Resort and Casino sa Cebu.

Bonggels! (Byx Almacen)