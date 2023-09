Vivamax star Yen Durano mas bet girl ka-love scene

Mas gusto raw ni Vivamax star Yen Durano na kapwa babae ang ka-love scene.

Isa nga sa pinag-usapan sa trailer ng ng pelikulang ‘Patikim-Tikim’ ay ang mga eksena niya sa kapwa babae

Aniya, mas komportable siya at alam niyang hindi siya mababastos ng kapwa niya babaeng artista kapag gumagawa sila ng ‘delikadong’ eksena.

Ang mga lalaki raw kasi ay hindi raw maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano habang gumagawa sila ng love scene.

“I know how guys think, I am just doing work but diyan ka lang, do your job. I set my boundaries kasi I don’t want them to feel na porke’t ginagawa ko ito ay pwede mo na akong pag-isipan ng ganyan,” pahayag ni Yen sa naganap na media conference ng ‘Patikim-Tikim’.

Dagdag pa ng anak ni DJ Durano, humahanga at nagkakagusto siya sa mga kapwa niya babae pero hindi naman daw niyang naisip na makipagrelasyon sa mga ito.

Samantala, natupad ang pangarap ni Yen na makatrabaho ang premyadong direktor na si Jose Javier Reyes sa ‘Patikim-Tikim’ na napapanood na sa Vivamax.

Bonggels!