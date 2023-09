Trike driver todas sa tandem

Bumulagta ang isang tricycle driver matapos itong barilin sa ulo at katawan ng hindi pa nakikilalang riding-in-tandem sa Candelaria, Quezon noong Huwebes.

Ganoon na lang ang hinagpis ng misis nito nang makita ang duguang bangkay ng kanyang asawang si John Anthony Adelantar, 30-anyos, ng Barangay Malabanban Norte ng nasabing bayan, habang nakabulagta sa taniman ng mais sa Barangay San Andres.

Ayon dito, mamamasada sana ang kanyang asawa matapos siya nitong ihatid at iwan sa eskuwelahan para sunduin ang kanilang anak bandang alas-dos nang hapon.

Aniya, wala siyang alam na may kaaway o kasalanan ang biktima para patayin ito.

Lumitaw sa imbestigasyon ng Candelaria police na sinundan ng mga suspek ang biktima habang papasok ito sa Barangay San Andres galing sa national highway at pinagbabaril ito.

Tinamaan sa katawan ang biktima dahilan kaya sumal­pok ang tricycle nito sa bahay sa gilid ng kalsada. Hindi agad napuruhan ang biktima kaya nakatakbo pa ito sa maisan pero hinabol siya ng mga suspek at nang maabutan ay doon muling pinagbabaril sa ulo at katawan.

Ayon sa mga nakasaksi, may pasaherong lalaki ang biktima nang mangyari ang insidente at may hinala ang pulisya na kasabwat ito ng mga suspek. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. (Ronilo Dagos)