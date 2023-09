‘Sarap dilaan’ Carlo nagpatakam ng abs sa IG

Biglang napalitan ng pagkatakam, paglalaway, ang reaksyon ng mga fan kay Carlo Aquino.

Kung kamakailan ay maraming nagalit kay Carlo, dahil sa hindi raw nito pagpunta sa birthday ng anak niya, ngayon naman ay biglang natakam ang mga faney sa katawan niya ha!

Bongga nga kasi ang post ni Carlo sa Instagram na naka-shorts, naka-polo, pero bukas ang harapan, kaya lantad na lantad ang mga pandesal sa kanyang harapan.

Sa tantiya ng marami ay anim na pandesal ang nasa tiyan ni Carlo, na mahirap ma-achieve, ha! Grabeng pasensiya, diet at exercise ang kailangan para magkaroon ka ng katakam-takam na katawan.

Napa-huuuuyyyy, uhhhmmmm nga ang mga beki sa katawan ni Carlo. At may mga nakiusap naman na huwag na raw guluhin ni Carlo ang mga isip at damdamin nila.

“I don’t know bout you but its always summer for me,” sabi lang ni Carlo, na nagpu-promote nga ng summer kimono outfit.

At yes, ang dyowa niyang si Charlie Dizon ang kumuha ng mga katakam-takam na mga photo na `yon.

Pero heto nga ang tila baliw na reaksyon ng mga fan:

“Sarap pahiran ng palaman at dilaan.”

“Grabe para kang napalitan ng ibang tao, dahil sa abs.”

“Nag-topless lang si Carlo, nakalimot na kayo, nag-like kayo agad.”

“Sarap ng pandesal. Nakakagutom.”

“Ang yummy ni Carlo. Dahan-dahan naman sa pagpapasilip.”

“Kanin nga please, sarap gawing ulam abs mo.”

Well… (Dondon Sermino)