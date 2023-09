Roselle Baliton, May Luna pinakawalan ng Crossovers

KUMALAS sina Roselle Baliton at May Luna sa koponan ng Chery Tiggo Crossovers bago magsimula ang 2nd All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League (PVL) sa susunod na buwan.

Inanunsiyo ng Chery Tiggo sa kanilang social media account ang pakikipaghiwalay ng landas sa dating University of the East (UE) Lady Warrior na si Baliton at dating De La Salle University (DLSU) Lady Spikers na si Luna.

“Thank you Roselle and May. Mutual agreements have been reached as we part ways with two of our players in Roselle Baliton and May Luna,” ayon sa Instagram post ng koponan. “It’s been a pleasure to see you don our colors, and the CHERY fam means and wishes you two nothing but the best.”

Nagwagi ng Best Outside Hitter sa 2015 Shakey’s G-League at inabangan sa kanyang rookie year sa DLSU Lady Spikers si May. (Gerard Arce)