Risa kay VP Sara: Lipat-budget ipasa sa AFP, PNP

Umaasa si Senador Risa Hontiveros na malilipat ang confidential funds ng Office of the Vice President (OVP) at Department of Education (DepEd) sa mga ahensiya ng gobyerno na totoong may mandato sa pagkalap ng intelligence information tulad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP).

Ipinahayag ito ng senador sa panayam ng mga reporter sa kanya nang magtungo sa Iligan City nitong Biyernes, Setyembre 15.

Sa naturang panayam nagpahayag muli ng kanyang saloobin si Hontiveros kaugnay sa isyu niya kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte.

“Respeto sa mga institusyon ng ating gobyerno lalo na ang Kongreso na naga-appropriate ng budget. So doon ang importanteng focus: `Yung klarong paliwanag, `yung accountability,” ayon kay Hontiveros.

Nauna nang sinabi ng Duterte na walang siyang respeto kay Hontiveros na siyang kumuwestiyon sa confidential funds ng OVP at DepEd.

“Kaya nga `yung wish namin sa Senate minority bloc na makapag-pass ng maayong budget ay isang policy direction ay ilipat `yung mga confidential funds sa line item budget. Siguro mas maa-account ng mga department, ng office at/o ilipat `yung mga confidential funds sa intelligence funds ng mga totoong may intelligence mandates,” ani Hontiveros. (Dindo Matining)