Puro kontrobersiya ka lodi! Kevin Porter, Jr. ‘sisipain’ ng Rockets

HINAHANAPAN na raw ng Houston Rockets ng team na mapagtatapunan kay Kevin Porter, Jr. bago magsimula ang training camp sa October.

Iniulat ni Shams Charania nitong Huwebes na pursigido na raw nakikipag-usap sa ibang teams ang Rockets sa potential trade kay Porter.

Kaagahan ng linggo, inaresto si Porter sa New York City dahil sa pananakit at pananakal sa kanyang girlfriend sa isang hotel sa Manhattan.

Nagkaroon daw ng fractured neck vertebra ang babae, may sugat din sa kanang mata.

Ayon pa kay Charania, naghahanap daw ang Houston ng player na makakapag-contribute sa 2023-24 season.

Ibig sabihin, walang naiaambag ang first-round pick noong 2019 na si Porter?

Magsisimula pa lang ngayon ang four-year, $72 million deal na pinirmahan ng 23-year-old guard sa Rockets noong 2022. Sa papasok na 2023-24 season, tatanggap siya ng $15.86M.

Ang problema ay mukhang wala pang taker.

“The allegations are horrific,” ani commissioner Adam Silver sa kaso ni Porter. “There are no questions about that.” (Vladi Eduarte)