Pamilya Ranara dismayado sa hatol vs Kuwaiti killer

Hindi ganap ang kasiyahan ng pamilya ng Overseas Filipino Worker (OFW) na si Jullebee Ranarasa 15 taong hatol ng korte sa Kuwait para sa akusadong pumatay dito sa nasabing bansa.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary Eduardo de Vega na nakausap niya noong Huwebes nang gabi ang isa sa kapatid ni Ranara.

Bagama’t natuwa sila sa hatol sa pumatay sa kapatid, hindi aniya lubos ang kasiyahan nila dahil ang inaasahan nila ay habambuhay na pagkakulong ang magiging sentensiya ng akusado.

Ipinaliwanag aniya nito sa pamilya Ranara, lalo na sa nanay ni Julebee kung paano inilapat ang hustisya at naging konsuwelo ng mga ito na mabilis namang na­bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Julebee,

“Kagabi na-inform ko sila, ang unang reaction ng kapatid iyak halos sa tuwa na may hustisya. Pero nang nakausap na ‘yung nanay na nasa Cavite, parang kulang daw kasi iniisip nila life imprisonment,” ani De Vega.

Sinabi ng opisyal na batid nilang hindi habambuhay ang hatol sa pumatay kay Ranara dahil menor de edad ito at inaasahan nilang iaapela ang hatol kayo binan­tayan ito ng DFA.

“Ang alam lang natin from the beginning hindi naman talaga puwedeng full life imprisonment or what dahil sa pagiging menor de edad ng akusado. Ganun pa man, hindi naabsuwelto, hindi nagkaroon ng whitewash at napakabilis ng paghatol sa kanya. So this is to acknowledge ‘yung efforts kasi nangako naman ‘yung Kuwait na bibigyan ng hustisya ‘yung pamilya alinsunod sa batas nila,” dagdag ni De Vega.

Iginawad ng Kuwait Juvenile Court ang 15 taong pagkakakulong kay Turki Ayed al-Azmil dahil sa pagpatay kay Ranara at karagdagang isang taon pang pagkakabilanggo dahil sa pagmamaneho nito ng walang lisensiya.

Si Ranara ay pinatay at sinunog ng akusado bago niya itinapon ang bangkay nito sa disyerto noong Enero 21, 2023. (Aileen Taliping)