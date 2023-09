NPA tinakasan ng 2 nawawalang environmentalist

Ibinunyag ng National Security Council (NSC) kahapon na ang pinakakalat na balitang nawawala at dinukot na dalawang environmentalists students, ay tumakas pala sa kilusan ng mga komunistang-teroristang CPP-NPA-NDF.

Sa pulong-balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na idinaos sa National Press Club sa Maynila, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan E. Malaya na sina Jhed Tamano at Jonila Castro ay ligtas na at nananatili sa isang safe house matapos sumuko sa mga pulis sa Bataan, sa takot na balikan ng mga dati nilang mga kasamahan sa kilusan.

“They left the movement. Hindi totoo na abducted itong dalawa. They left the movement on their free will,” ang pagsisiwalat ni Malaya.

“Second. They are not environmentalists, they were organizers ng kaliwa,” dagdag pa ni Malaya na ang pinatutukuyan ay mga front organizations ng mga komunistang-terorista gaya ng Kabataan at Karapatan.

Kinondena rin ni Malaya ang mga organisasyong ito na humuhubog sa mga kabataan upang maging mandirigma New People’s Army (NPA) sa mga kanayunan.

Simula pa noong September 1, 2023, ang dalawang babaeng estudyante, ayon kay Malaya, ay “nagpaplano nang tumakas sa kilusan, sa isinaad nila Tamano at Castro sa kanilang sinumpaang salasay na ngayon ay nasa Department of Justice (DOJ) na.

Ibinunyag din ni Malaya na humingi sila ng DOJ assistance upang ihanda ang mga kaso laban sa mga tao at mga organisasyon na nagpakalat ng maling balita sa dalawang mag-aaral.

Ang sinumpaang salaysay ng dalawa, aniya ay ginawa hindi sa harap ng mga sundalo o kapulisan kundi kaharap ang mga abogado mula sa Public Attorney’s Office (PAO) at mga kinatawan ng Commission on Human Rights (CHR).

“This is also a scam, may mga kumakalap ng pera (through GCash or Paymaya) calling for donations (to find the two girls),” ang sabi pa ni Malaya.

Hinamon niya ang mga itong ilabas ang halaga ng kanilang nakolektang pera o kaya ay ibigay na lamang sa dalawang mag-aaral at kanilang mga magulang na labis na naapektuhan sa mga nangyari.

Ipinangako pa ni Malaya na mananagot sa DOJ ang lahat ng indibidwal o grupo na nagsamantala sa mga kaganapan at nagpakalat ng maling impormasyon.