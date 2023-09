Mga negosyanteng Indian bet mamuhunan sa `Pinas

Interesadong magnegosyo at maglagak ng puhunan sa Pilipinas ang isang malaking business group mula sa Indian, partikular sa mga airport, kalsada at enerhiya sa ilalim ng Build, Better, More Program ng administrasyong Marcos.

Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na 2023 Asian Summit sa Singapore ang GMR Group, isa sa pinakamalaking business group sa India at nangakong magpapasok ng puhunan sa imprastraktura at enerhiya ng bansa.

Ikinagalak naman ng Pangulo ang pahayag ng GMR Group at sinabing napapanahon ito sa mga isinusulong na proyekto sa mga paliparan sa bansa.

“Definitely we need to improve the capacity that serves Manila. Sangley, the one of Ramon Ang. Anything you build it will get full. I don’t worry, all my experience in major infrastructure, you think its overcapacity, three years later you’ll building some more,” ayon kay Pangulong Marcos.

Ang GMR ay namumuhunan sa mga highway, airport at iba pang malalaking infrastructure project sa India.

Umaasa naman si Pangulong Marcos na ipatutupad ng GMR sa Pilipinas ang kanilang expertise at karanasan sa negosyo sa pamamagitan ng paglahok sa malalaking proyekto sa bansa. (Aileen Taliping/Prince Golez)