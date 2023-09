Marian bumigay sa hiling ng Batangas TikToker

Halos limang milyon agad ang hinamig ng bagong upload ni Marian Rivera sa TikTok, sa loob pa lang ng 14 oras, ha!

Ang suwerte nga ng TikToker na si Ceejay Laqui, dahil siya ang napili ni Marian na maka-dance duo sa iba’t ibang sayaw na pinasikat ni Marian sa TikTok, kasama na ang sarili niyang kanta na ‘Sabay-Sabay Tayo’, ha!

“I got the opportunity to dance with Ate Marian Rivera!” super proud na sabi ni Ceejay.

“Finally found the perfect caption for this video, and it’s the chosen one!” ang chika naman ni Marian.

Oo naman, bongga ng the chosen one, dahil sa milyon na gustong maka-collab si Marian sa TikTok, si Ceejay ang napili niya. Na by the way, as of today ay mayroong 30M na like at 1.3M follower siya sa TikTok, ha!

Si Ceejay ay taga-Batangas, at super active rin sa TikTok. Na karamihan ng entry niya ay puro sayaw talaga o dance challenge. Kaya siguro siya rin ang naging ‘the chosen one’ ni Marian, ha!

At yes, super inggit nga ang marami kay Ceejay, dahil sila man ay pangarap na maka-collab si Marian, ha!

“Sana all na lang.”

“’Yung ngiti ni Ceejay may halong paiyak na talaga. Grabe nakaka-proud.”

“Suwerte mo Ceejay. Happy for you. Natupad ang dream mo.”

“Ceejay the lucky boy. Forever mo na ‘yang nanamnamin.”

Anyway, ang ‘Marimar’ dance pa rin ang hiling ng mga faney. May iba nga na nangakong mamimigay ng mga chocolate kapag ginawa ni Marian ang ‘Marimar’, ha! (Dondon Sermino)