Kaso ng cybercrime sumirit sa mahigit 16K

Mahigit sa 16,000 kaso ng cybercrime ang naitala ng Philippine National Police-Anti-Cyber Crime Group (PNP-ACG) mula Enero hanggang Agosto ngayong taon.

Ayon kay PNP-ACG director Police Brig. Gen. Signey Hernia, may kabuuang 16,297 cybercrime case ang naitala nila sa nakalipas na walong buwan kung saan 397 suspek ang naaresto habang 4,092 naman ang na-rescue sa mga isinagawang operasyon ng tanggapan.

“These cybercrime incidents are not static; they evolve with technology. This year, cybercriminals exploited emerging technologies like Non-Fungible Tokens (NFTs), cryptocurrencies, and online casinos to defraud unsuspecting victims,” pahayag ni Hernia.

“Notably, online scams have become the most prevalent type of cybercrime, reflecting the changing landscape of digital threats,” dagdag pa nito.

Base sa record, top 10 ang mga kaso ng online scams, illegal Access, computer-related identity theft, ATM/credit card fraud, threats, data interference, anti-photo and video voyeurism, computer-related fraud at unjust vexation.

Tinukoy ng opisyal ang pagkahumaling ng publiko sa social media o internet bilang panguna­hing dahilan ng pagsipa ng kaso ng cybercrime.

Sa kabila naman ng kanilang mga accomplishment, sinabi ni Hernia na patuloy ang kanilang pagkilos sa iba pang cybercase tulad ng e-sabong, pagpapaigting ng cyber patrol operations laban sa terorismo at mga fake news na nagkalat sa social media platforms. (Edwin Balasa)