Kakayod sa Asian Games! Justin Brownlee lalaruinlahat ng posisyon

PLAYMAKER, shooting guard, forward o sentro, lahat ng posisyon kayang laruin ni Justin Brownlee sa paparating na 19th Asiad sa Hangzhou, China.

Kaya naman, kumuha ng katulong ni Brownlee sa Gilas Pilipinas sa mga nakakapagod na trabaho sa loob ng court si head coach Tim Cone.

Dito papasok ang kahalagahan ng magiging papel nina Jason Perkins at Calvin Abueva sa Asian Games.

Walang lehitimong frontliners ang binuong team ni Cone maliban sa dalawa.

“We don’t really have that 3, 4-guy and if we can get them, then that makes us more versatile,” paliwanag ni Cone. “That means we can move Justin around to different positions.”

Puwedeng maglaro ng 1 hanggang 5 ang Ginebra resident import, mas madali na ang switch.

Maliban kina Abueva at Perkins, guard-heavy at big heavy ang team.

“We don’t have the in-between guys,” dagdag ni Cone.

Wala ang pangalan nina Abueva at Perkins sa orihinal na listahan na isinumite ng Samahang Basketbol ng Pilipinas sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee, inihabol lang ang dalawa.

Kung hindi lumabas hanggang kagabi ang desisyon ng HAGOC, ngayong umaga ng Sabado.

Injured sina Jamie Malonzo at Brandon Ganuelas-Rosser kaya napasok sina Perkins at Abueva.

Ang iba pa sa team ay sina FIBA World Cup 2023 holdovers June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Scottie Thompson at RR Pogoy, Chris Newsome at Calvin Oftana, at sina Mo Tautuaa, Terrence Romeo at Ange Kouame.

Uumpisahan ng Nationals ang kampanya sa Asiad sa September 26, tatlong araw matapos ang opening. (Vladi Eduarte)