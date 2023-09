Hindi lang magaling sa drama: Gabby winner sa pagpapatawa

Sobrang good vibes ang atmosphere sa Glass Ballroom ng Okada Hotel nang humarap si Gabby Concepcion sa media last Friday para sa grand press conference of ‘Dear Heart’ concert nila ni Megastar Sharon Cuneta.

Masayang-masaya ang aktor na nakipagkulitan sa media friends. Kahit nga serious questions ang binabato sa kanya ng press ay sinasagot ito ng pabiro ng aktor.

Kapansin-pansin ang pagiging magiliw ni Gabby. Binibiro nga siya na hindi lang daw pang-drama ang aktor, napakahusay na rin nito sa pagpapatawa. Effortless ang pagbibitaw nito ng punchlines.

Pero kahit patawa nang patawa si Gabby ay ingat na ingat pa rin siya sa pagsagot sa tanong about Megastar at sa anak nilang si KC Concepcion.

Tikom din ang bibig niya sa tanong kung ano ang mga kakantahin niya sa concert, basta ang promise niya sa fans, mag-e-enjoy raw ang kanilang mga followers since 1981.

Pagtatapat pa ni Gabby, um-oo raw siya sa concert na ito bilang pasasalamat nila sa kanilang fans na matagal na rin na humihiling nito.

Hindi expected ni Gabby na magkikita sila ng ex-wife sa nasabing press event, ang usapan raw nila ng producers and creative team na sa mismong concert (October 27 ) na sila magtatagpo dahil kahit sa rehearsals ay hindi sila magkikita. Magkahiwalay silang magre-rehearse, huh!

Kaya laking gulat ng aktor nang ipakilala ng aming editor na si Jun Lalin (event host) si Sharon. Grabe ang kilig ng mga tao sa venue.

Obvious kasi na miss na miss nila ang isa’t isa, ang higpit pa ng yakapan nila, ha. Panay halik lng aktor sa dating misis, na pinakilala pa niyang dating Concepcion ang surname ng aktres.

Gabay-Guro 2018 event ang huling pagkikita nila. At after 5 years ay nitong Friday lang sila nagkita uli, kaya super kilig ang Sharon-Gabby fans na nasa venue.

Masaya na rin si Gabby na kahit sa concert man lang ay natuloy ang project nila together. Aminado siyang mahirap nang gumawa ng movie sa ngayon.

Perfect timing nga raw ang ‘Dear Heart’ concert na ito for both of them dahil maganda ang relasyon nila now, wala raw silang issue at kung in-offer daw ito ten years ago ay baka hindi ito natuloy.

Pero iisa lang ang napansin namin kay Gabby, ha. Sobrang guwapo pa rin niya talaga. Mukhang pinaghahandaan niya ang pagkikita nila ng ex-Mrs Concepcion niya, huh!

Bongga!