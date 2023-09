Chito rumesbak sa mga nanlait kay Neri

To the rescue si Chito Miranda sa misis niyang si Neri Miranda na naging kontrobersyal sa ibinahagi nitong budget meal plan para sa mga misis na may anak.

Hindi lang pinagtawanan kundi binugbog pa ng mga puna si Neri ng mga kumontra sa kanyang 1 thousand pesos a week budget meal plan.

Sa kanyang Instagram post, rumesbak si Chito kasabay ang paglilinaw niya na walang intensyong magpaandar si Neri sa ibinahagi nitong meal plan na naisip.

Natuwa lang si Neri dahil nagawa nitong makabuo ng isang meal plan na base sa masusing mathematical budgeting ng misis ni Chito.

Pero matapos nga itong mag-viral sa mga natuwa, pinutakti naman ito ng mga sermon, lait at pang-aasar ng ilang kontra, ha!

Sabi nga ni Chito, “Grabe di ba? Naisip lang naman ng asawa ko na baka sakaling makatulong ‘yung meal plan niya sa mga tao that might find it useful, na-bash pa siya ng mga taong hindi naman nakasubaybay kung bakit niya ginagawa ‘yung meal plan.

“What a cruel, cruel world,” ani pa ng Parokya ni Edgar lead.

Pinayuhan na raw si Neri ng mga kaibigan na ayusin ng detalyado ang meal plan para mas maging helpful ang guide.

Patutsada pa ni Chito, “For those who got angry and threw stones without knowing the details of what she was doing, good job sa inyo.”

Nakakabilib naman ang pagiging to the rescue ni Chito sa mga nanlalait sa kanyang misis! (Rey Pumaloy)