Chavit Singson pinaiimbestigahan pagpapadala ng mga hindi qualified shooter na isinabak sa ISSF World Cup

NAIS ni Philippine National Shooting Association (PNSA) immediate past president Governor Luis “Chavit” Singson na paimbestigahan ang umano’y pagsama ng mga hindi qualified na atleta sa PH squad sa nakaraang International Shooting Sport Federation (ISSF) World Cup sa Lonato del Garda, Italy.

Nananawagan si Singson, nagsisilbi ring chairman emeritus ng PNSA, sa Philippine Olympic Committee (POC), maging sa Kongreso at Senado, kasama ang dating national shooter na si coach Raul Arambulo, na siyasatin kung paano nangyari ang insidente na mauulit pa sa paparating na 19th Asian Games sa Hangzhou, China simula ngayong buwan.

“Being the past president of the PNSA, naba-bother kami na nagpapadala sila ng hindi qualified. Nakakahiya kasi tayo kung kulelat ‘yung ipinapadala. Okay lang kung qualified baka minalas lang pero hindi qualified eh. May qualification at qualifying score ‘yan,” paliwanag ni Chavit sa ipinatawag niyang press confe­rence nitong Huwebes sa kanyang bahay sa Corinthians Garderns sa Quezon City.

Kabilang sa mga umano’y unqualified shooters ay sina Jake Ancheta at Erique Paul Apolinario na nagtapos sa huling dalawang puwesto sa 158-player World Cup skeet competition sa Italy noong Hulyo.

Giit ni Chavit, wala aniya sa qualifying score na 112 sa kahit anong local tournament si Ancheta, na DNF (Did Not Finish) pa sa torneo, habang maski isang beses ay hindi nakasali sa local qualifiers si Apolinario kaya ipinagtataka nila kung bakit napasali sa national team at nakapaglaro pa sa World Cup ang mga banaggit na atleta.

Kasama ulit sa listahan ng Philippine team para sa Asiad si Ancheta kaya nais nilang paimbestigahan sa POC ang naganap na selection process, habang hindi naman napabilang ang aniya’y mas karapat-dapat sa PH Team na si 22-year old Carlo Valdez na siyang nanguna sa karamihan ng local qualifiers sa air pistol at kasama pa ang mga impresibong Top 10 finish sa iba’t ibang international shooting competition. (Ferdz Delos Santos)