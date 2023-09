Belle umani ng 61M sa Spotify

Umuulan ng mga biyaya sa new gen phenomenal actress na si Belle Mariano, pero this time bilang bonggang recording artist naman.

Sa post ng Star Pop, binida nila ang nasungkit na Spotify milestones ni Belle kabilang na rito ang mahigit 61 million all-time streams at 1.2 million listeners.

Ang bagong EP niya na ‘Somber’ ay umani naman ng 6.7 million streams sa nasabing platform.

Samantala, tuloy-tuloy rin ang pag-arangkada ng awitin niya na ‘Bugambilya’ sa Spotify Top 200 songs at Spotify Viral Chart na prinodyus mismo ni Belle kasama ang Star Pop label head na si Rox Santos.

Oh ‘di ba talagang pinatunayan ni Belinda ang kanyang versatility from acting to music!

Kamakailan lang nakisaya ang aktres kasama ang ka-love team na si Donny Pangilinan sa “m’ASAP Natin ‘To in Milan’ na naganap nitong nakaraang Linggo.

Mapapanood naman ang two-part special ng ‘ASAP Natin ‘To in Milan”m’ ngayong Setyembre 17 at 24, 12nn sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, at iWantTFC. (Dondon Sermino)