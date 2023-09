Balisacan, Diokno pro-importer pinasisibak

Iginiit ng iba’t ibang grupo sa sektor ng agrikultura kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sibakin sa puwesto sina National Economic and Development Authority (NEDA) Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Benjamin Diokno dahil sa pagkiling umano ng dalawang kalihim sa mga importer kung kaya’t napapariwara ang mga magsasaka.

Naglabas ng joint statement ang mga grupong humihiling na sibakin sina Balisacan at Diokno na kanilang binatikos dahil sa pagsusulong umano ng mga ito sa pagbaba o pagtanggal ng taripa sa bigas na ikamamatay ng mga magsasaka.

“We stand together to oppose, in the strongest terms, the efforts of Secretaries Diokno and Balisacan to serve the death sentence on rice farmers and other industry stakeholders by cutting or eliminating tariffs—our last refuge,” sabi ni SINAG Executive Director Jayson Cainglet sa pagdinig ng Tariff Commission kahapon tungkol sa hirit na ibaba ang taripa ng bigas sa 10% mula 35%.

Sabi sa joint statement, kita ng mga importer ang pinangangalagaan ng panukalang pagbaba ng taripa sa bigas na kinukubli sa layuning pababain ang inflation, o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilhin.

Ayon sa kanila, sa loob ng limang taong pagbaba ng taripa ay hindi naman nagresulta sa pagbaba ng presyo ng bigas.

Anila, hindi makatutulong ang pagbaba ng taripa sa pag-ahon ng agrikultura na sinusuportahan ni Pangulong Marcos. Ang kailangan ngayon ay palakasin umano ang sektor ng agrikultura para mapalakas ang produksyon at maging sapat ito sa pangangailangan ng bansa.

Nabastusan din umano sila kay Diokno nang sinabihan nito ang Pangulo na magbitiw na bilang kalihim ng Department of Agriculture (DA) para palitan ni Balisacan.

Tila hindi umano nakikinig sina Balisacan at Diokno sa sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat palakasin ang agrikultura. Giit pa ng mga grupo na dapat panagutin ang dalawang kalihim dahil sa kanilang pahayag na hindi sila kinonsulta umano ng Pangulo sa pagtatakda ng price cap sa regular-milled at well-milled rice.

“They are not only misrepresenting the President. They are giving him a bad name. In view of the foregoing, we demand no less than the removal of Messrs. Diokno and Balisacan from the Cabinet,” ayon pa sa joint statement.

Kabilang sa mga nanawagan na sibakin sina Balisacan at Diokno ay ang SINAG; Federation of Free Farmers; Philippine Confederation of Grains Associations; Kilusang Magbubukid ng Pilipinas; Pambansang Mannalon, Mag-uuma, Magbabaul, Magsasaka ng Pilipinas; at National Movement for Food Sovereignty.

Wala pang pahayag ang kampo nina Balisacan at Diokno sa panawagan ng mga naturang grupo. (Eileen Mencias)