Abogada itinumba sa harap ng bahay

Patay ang isang abogada matapos itong pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspek sa harap ng kanilang bahay sa Bengued, Abra noong Huwebes.

Ayon sa pulisya, nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at katawan ang biktima na kinilalang si Atty. Maria Saniata Liwliwa Gonzales Alzate, ng Santiago St., Zone 3, Bangued, Abra.

Base sa inisyal na imbestigasyon na ipinadala ng Abra Police Provincial Office (PPO), galing sa trabaho at kapaparada lang ng biktima ng kanyang Mirage G4 na kotse na may plakang AVA 6533 sa harap ng kanilang gate nang lumapit ang dalawang suspek na kapwa naka-jacket at sumbrero at pinagbabaril ito bandang alas-4:55 nang hapon.

Nang makitang lupaypay na ang biktima, tumakas ang mga suspek lulan ng isang motorsiklo patungo sa direksiyon ng Barangay Consilman.

Sinubukan pang isu­god ang biktima sa Seares Memorial Hospital pero hindi na rin naisalba ang buhay nito.

Sinabi ni Philippine National Police-Public Information Office (PNP-PIO) chief Police Colonel Jean Fajardo na nanga­ngalap pa ng impormasyon ang pulisya para matukoy ang motibo gayundin ang utak sa krimen.

Kabilang sa mga anggulong sinisilip ng mga imbestigador ang posibilidad na may kinalaman sa trabaho ang pagpatay sa biktima. (Edwin Balasa/­Allan Bergonia)

