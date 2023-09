8 pulis-Navotas sinipa na sa serbisyo

Inaprubahan na ni National Capital Region Police Office (NCRPO) Director Police Brig. Gen. Jose Melencio Nartatez ang pagsibak sa serbisyo ng walong miyembro ng Navotas City Police Station na sangkot sa pagpatay sa 15-anyos na si Jemboy Baltazar noong nakaraang buwan.

Base sa 10 pahinang desisyon na pinirmahan ni Nartatez noong Set­yembre 13, kinatigan nito ang rekomendasyon ni Philippine National Police-Internal Affairs Service (PNP-IAS) Inspector General Alfegar Triambulo na pagsibak kina sina P/EMS. Roberto Balais Jr., P/SSg. Antonio Bugayong Jr., P/SSg. Gerry Maliban, P/SSg. Nikko Pines Esquilon, P/Cpl. Edmard Jake Blanco at Pat. Benedict Mangada dahil sa kasong Grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer.

Sinabi ni Triambulo na inamin ng mga pulis na sila ang bumaril at nakapatay kay Baltazar nang mapagkamalan nila itong suspek sa isang shooting incident sa Barangay NBBS Kaunlaran noong Agosto 2.

“Inamin nitong anim na talagang sila ay nagpaputok ng kanilang baril at ayon din sa witness ito ay direkta kay Jemboy kaya ito ang dahilan kaya namatay ang minor dahil tinamaan siya ng bala,” ani Triambulo.

Samantala, sibak din ang mga team leader na sina Police Capt. Mark Joseph Carpio at Police Capt. Luisito Dela Cruz dahil sa kapabayaan gayung kasama sila sa nasabing operas­yon.

Samantala, sinabi ni NCRPO spokesperson Lt. Col. Eunice Salas na maaari pang mag-file ng motion for reconsideration ang walong sinibak na pulis dahil parte umano ito ng proseso.

“Puwede pang mag-file ng MR ang walong pulis, parte po ‘yun ng prose­so, ise-serve muna sa kanila ang desis­yon tapos bibigyan sila ng 10 to 25 days para naman magsumite sila ng kanilang MR,” pahayag ni Salas.

Mangingisda sana sina Baltazar at kaibigan nito nang dumating ang mga pulis at utusan ang mga ito na bumaba sa bangka noong umaga ng Agosto 2 sa Barangay NBBS Kaunlaran.

Sinabi ng kaibigan ni Baltazar na sinubukan umano nilang sumuko kahit wala naman silang kasalanan pero patuloy umano sa pagbaril ang mga pulis dahilan para tumalon at sumisid si Baltazar sa tubig.

May tama ng bala sa ulo at kamay si Baltazar na nagpapahiwatig umano ng pagsuko nito pero patuloy ang pagpapaputok ng mga pulis.

Samantala, walang benepisyong matatanggap ang mga nasibak na pulis at habambuhay na rin silang diskuwalipikado sa alinmang posisyon sa gobyerno. (Edwin Balasa/Orly Barcala/Betchai Julian)